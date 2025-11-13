У кромки проезжей части скопились валы из грунта и песка.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области благоустроили тротуар у детской поликлиники по требованию прокуратуры. Об этом рассказалиПосле проверки были устранены нарушения в состоянии дорожного полотна и тротуара возле детской поликлиники. Прокуратура выявила, что у кромки проезжей части скопились валы из грунта и песка, сужающие дорогу и создающие опасность для участников движения. Тротуар также был загрязнен.Главе города было внесено представление, после рассмотрения которого дорога и тротуар были приведены в надлежащий вид.