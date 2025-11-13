В этом году празднуется 145-летие со дня рождения Василия Алексеевича Дегтярёва. В честь этого знаменательного события в Коврове состоится межрегиональный форум «Дегтярёв-145: наука без

В этом году празднуется 145-летие со дня рождения Василия Алексеевича Дегтярёва. В честь этого знаменательного события в Коврове состоится межрегиональный форум «Дегтярёв-145: наука без границ». С 20 по 21 ноября он пройдёт в Ковровской государственной технологической академии. Мероприятие соберёт учёных, студентов и аспирантов со всей России. Эта уникальная площадка объединяет науку, промышленность и образование. Связующая