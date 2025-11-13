Строительство физкультурно-оздоровительного центра в поселке Первомайский Ковровского района оказалось под угрозой срыва. Подрядная организация ООО «Гринва» отстает от графика, сообщает

Строительство физкультурно-оздоровительного центра в поселке Первомайский Ковровского района оказалось под угрозой срыва. Подрядная организация ООО «Гринва» отстает от графика, сообщает прокуратура Владимирской области. Контракт на возведение объекта был заключен в сентябре 2024 года, сдать его должны до конца 2025 года. Однако проверка, проведенная в конце октября, показала, что работы выполнены лишь на 69,8%. Например, установка