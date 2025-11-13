В Петушках пройдет второй региональный турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Абуязида Манцигова. Юные спортсмены 13-15 лет не только посоревнуются за награды, но и получат шанс

В Петушках пройдет второй региональный турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Абуязида Манцигова. Юные спортсмены 13-15 лет не только посоревнуются за награды, но и получат шанс поучиться у настоящих звезд спорта. Об этом рассказали в облправительстве. С 14 по 16 ноября в Центре спортивной борьбы «Динамо» соберутся сильнейшие юноши. 14 ноября мастер-класс для