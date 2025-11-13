В рейтинге регионов России по уровню заработной платы Владимирская область находится на 58 месте из 85. Исследование провело рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня». Они

В рейтинге регионов России по уровню заработной платы Владимирская область находится на 58 месте из 85. Исследование провело рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня». Они сравнивали сотрудников крупных и средних предприятий субъектов РФ по 3 критериям: количество работающих с зарплатой выше 200 тысяч, доля тех, кто получает меньше 45 тысяч рублей и диапазон типичных зарплат