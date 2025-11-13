Жители Владимирской области – в числе первых участников международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», который проводит Музей Победы. Около сотни наших жителей прислали свои работы.

Жители Владимирской области – в числе первых участников международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», который проводит Музей Победы. Около сотни наших жителей прислали свои работы. Всего в конкурсе приняли участие более 8,5 тысяч человек. Лучшие рисунки станут основой для коллекционной серии новогодних открыток. В творческом состязании участвуют и опытные художники, и только начинающие свой творческий путь авторы.