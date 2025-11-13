Получить выплату несложно.

Владимирским семьям доступна опция: остатки средств материнского капитала, оставшиеся после частичных трат, можно забрать наличными. Главное условие — сумма остатка должна составлять не более 10 тысяч рублей, в Соцфонде по Владимирской области.Получить выплату несложно: необходимо заполнить специальное заявление с указанием номера счета для перевода денег. Заявление подается через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или многофункциональный центр.Самостоятельно указывать сумму остатка сертификата не потребуется: нужная информация уже имеется в распоряжении региональных властей.Рассмотрение заявления займет максимум пять рабочих дней, столько же уйдет и на перечисление денег.