Бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин отправится в СИЗО. Теперь его обвиняют в превышении полномочий.

Бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин отправится в следственный изолятор до января 2026 года. Такое решение Октябрьский суд Владимира, удовлетворив ходатайство следователей. Чиновник, в чьи обязанности входила забота о здоровье сотен тысяч людей, обвиняется в серьезном преступлении — превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Его действия нанесли удар не только по бюджету, но и по самой системе здравоохранения. Подробнее о новом деле против бывшего главы регионального минздрава в материале vlad.aif.ru.Схема: лобби, откат и ущерб бюджету, осенью 2024 года Янин, будучи действующим министром, организовал масштабную закупку наркозно-дыхательных аппаратов для 13 медучреждений региона. Однако закупка была проведена с нарушениями. Вместо честной конкуренции он лоббировал интересы одной конкретной коммерческой фирмы.Чем руководствовался чиновник? Следствие считает, что личной выгодой. За свои «услуги» он получил от представителя фирмы взятку. Но не деньгами, а... бытовой техникой. Именно эта «мелочь» стала платой за сделку, в результате которой медицинское оборудование было закуплено по сильно завышенной стоимости.Итог этой схемы плачевен для областного бюджета — причиненный ущерб предварительно оценивается в колоссальную сумму, превышающую 53 миллиона рублей. Эти деньги могли быть направлены на зарплаты врачам, ремонт больниц или покупку действительно необходимых лекарств. Вместо этого они были потрачены неэффективно, а чиновник, по данным следствия, обеспечил себе «бонус».Не первый скандалДля Валерия Янина это уголовное дело — уже второе по счету. Как мы ранее сообщали, в отношении экс-министра завершено расследование по обвинению в настоящем вымогательстве: будучи главным врачом Александровской больницы, а затем и министром, он систематически требовал от своих подчиненных ежемесячные «откаты» из их собственных зарплат. Следствие считает, что таким образом он собрал с сотрудников 640 тысяч рублей, пользуясь их страхом перед увольнением.Новое дело расследуется при оперативном сопровождении УФСБ по Владимирской области. Следователи сейчас изучают изъятую документацию, допрашивают свидетелей и проводят другие необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности. Теперь бывшему министру предстоит отвечать уже по двум эпизодам, которые рисуют картину систематического злоупотребления своим высоким постом.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .