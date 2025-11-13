Новому руководителю предлагают зарплату в 150 000 рублей.

Владимирские власти ищут главного врача для Детской городской поликлиники №1. На сайте hh.ru размещена вакансия с зарплатой 150 000 рублей в месяц и ежеквартальными премиями.От кандидата требуются высшее медицинское образование по специальностям «Лечебное дело» или «Педиатрия», а также сертификат по «Организации здравоохранения и общественное здоровье». Обязателен опыт работы на руководящих должностях в здравоохранении не менее пяти лет и допуск к гостайне.Новому главврачу обещают полную оплату отпуска и больничных, компенсацию жилья, а также доплаты за квалификационную категорию, ученую степень и Почетное звание.