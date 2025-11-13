Специалисты муниципального предприятия «Зелёный город» приступили к установке катка на бульваре имени А.С.Пушкина. Это пространство каждую зиму становится одним из самых посещаемых мест в

Специалисты муниципального предприятия «Зелёный город» приступили к установке катка на бульваре имени А.С.Пушкина. Это пространство каждую зиму становится одним из самых посещаемых мест в областном центре. Александр Врубель, мастер по обслуживанию парков и скверов МКУ «Зелёный город»: «На данный момент мы производим установку ограждений под каток. Так мы делаем ежегодно. В планах – установить ограждение,