В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во Владимире отремонтировали 3,8 дорог, сообщает Минтранс области. Обновили асфальтобетонное покрытие и восстановили тротуары на участках улицы Добросельской – между домами 4 и 10, 48 и 66. Отремонтированные участки ведут к медицинским учреждениям: Областной детской клинической больнице и Городской клинической больнице № 5.