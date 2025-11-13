В 2026 году запланирован капремонт школ №8, №25, №31, №33, №43; детского сада №34 и лагерей: «Дружба» и «Икар». На эти цели предусмотрено около 400 млн рублей. В перечень планируемых работ входит

В 2026 году запланирован капремонт школ №8, №25, №31, №33, №43; детского сада №34 и лагерей: «Дружба» и «Икар». На эти цели предусмотрено около 400 млн рублей. В перечень планируемых работ входит ремонт фундамента, цоколя и отмостки, кровли, помещений, замена оконных и дверных заполнений, ремонт фасадов, входных групп, лестниц и крылец, систем отопления и вентиляции,