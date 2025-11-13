Мужик заходит в бар, заказывает виски:
- Сколько с меня?
- Три доллара.
Мужик вынимает из кармана три доллара. Один кладет на стойку перед
собой, потом идет в левый конец стойки, там кладет второй, потом идет в
правый конец стойки, там кладет третий. Бармен, тихо матерясь, идет
направо-налево и забирает деньги.
На следущий день опять тот же мужик приходит, опять стаканчик виски
заказывает и снова раскладывает доллары в разные концы стойки. Бармен
злится, но за деньгами ходит.
Короче, такая картина повторяется день за днем.
И вот однажды мужик заказывает виски, берет стакан, роется в кармане и
вытаскивает бумажку в 5 долларов. Бармен быстро эту бумажку берет,
мстительно улыбается, достает два доллара сдачи, идет в левый конец
сто
