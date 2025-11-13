Расследование продолжается.

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого подозревают в повторном нарушении закона об иностранных агентах. По данным СК, он был включен в реестр иноагентов в 2023 году и дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки при публикации материалов.Несмотря на это, мужчина продолжил распространять информацию без пометки в мессенджере.Сейчас фигурант находится за пределами России и объявлен в розыск. Расследование продолжается.