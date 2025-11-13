А также три детских сада.

Владимир готовится к масштабной модернизации: в 2026 году восемь ключевых объектов образования — пять школ, один детский сад и два летних лагеря — пройдут капитальный ремонт. Об этом . Обновление коснется школ №8, 25, 31, 33, 43, детского сада №34, а также лагерей «Дружба» и «Икар».Ремонтные работы будут комплексными: от фундамента до крыши, включая полную замену коммуникаций, окон и дверей, а также оснащение современным оборудованием. Для школ №31, 33, 43 и детского сада №34 капремонт продлится с января по ноябрь 2026 года, для школ №8 и 25 — с января по август. Летние лагеря планируют отремонтировать к середине мая 2026 года.На время работ учебный процесс будет организован в других учреждениях. Так, ученики школы №8 временно переедут в детсад №21, ДДюТ и ОЦ №1. Школа №25 скорректирует учебный план, а консультации для старшеклассников проведут в «Прогрессе». Воспитанники детского сада №34 распределятся по нескольким соседним садам вместе со своими воспитателями.Подробности и возможные изменения будут обсуждаться на родительских собраниях в конце ноября.