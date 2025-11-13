Ночью мужчина проник на территорию частных водоемов и начал ловить карпа сетью.

В октябре полиция Мурома задержала местного жителя, пытавшегося незаконно добыть крупную партию рыбы. Ночью мужчина проник на территорию частных водоемов и начал ловить карпа сетью, складывая добычу в мешок. Его заметили охранники объекта, после чего злоумышленник бросил улов и попытался скрыться.Оказалось, что вор поймал более 23 кг рыбы стоимостью около восьми тысяч рублей. Полиция быстро вычислила подозреваемого — 35-летним сельским жителем, проживавшим неподалеку от пруда. Мужчина признался в покушении на кражу, в УВМД по региону.Сейчас правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». В качестве меры пресечения подозреваемому назначена подписка о невыезде.