Во Владимире следователи разыскивают 42-летнего местного жителя, который обвиняется в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По данным следствия, мужчину еще в 2023 году внесли в реестр иностранных агентов. Несмотря на это, он продолжал распространять информацию в мессенджерах, не указывая свой статус. За это его дважды привлекали