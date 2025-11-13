Построили дом. Через некоторое время он развалился...как всегда, виноватых не найти....Кого судить? Решили судить кирпич, цемент и песок..
Судят кирпич:
- это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить!
Кирпич:
- Нет, это не я, меня ведь как положили, так я и лежал...
Судят песок:
- это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить!
Песок:
- Нет, я не виноват..меня сколько кинули в раствор, столько я лежал...
Судят цемент:
- это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить!
Цемент (возмущенно):
- Подождите-ка, меня там ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!!!
