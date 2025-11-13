Ранее местные жители пожаловались, что деревянное здание 1932 года буквально разваливается.

В Муроме Владимирской области скандал с ветхим жильём набирает обороты: глава СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил разобраться в ситуации с домом на улице Свердлова. Ранее , что деревянное здание 1932 года буквально разваливается: фундамент деформирован, стены в трещинах, конструкции прогнили, а горячей воды нет. Зимой в квартирах царит холод, не соответствующий нормам.Как , несмотря на многочисленные обращения, власти Мурома бездействовали. Теперь к делу подключились следователи, и Бастрыкин ждёт доклада о результатах проверки. Дело взято на особый контроль в центральном аппарате СК. Руководителю местного следкома Артему Кулакову поручено провести проверку.Напомним,