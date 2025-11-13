Банковские вклады по-прежнему актуальны в качестве способа сбережения средств, отмечают во Владимирском отделении Банка России. К началу октября 2025 года вклады жителей Владимирской

Банковские вклады по-прежнему актуальны в качестве способа сбережения средств, отмечают во Владимирском отделении Банка России. К началу октября 2025 года вклады жителей Владимирской области выросли до 418,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в октябре 2024. 98% средств жители Владимирской области держат в рублях — 409,6 млрд рублей. Объем валютных вкладов за год сократился