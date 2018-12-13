25 юных владимирцев получили паспорта. Акцию традиционно приурочили к Дню Конституции.

25 юных владимирцев получили паспорта. Акцию традиционно приурочили к Дню Конституции. В мэрию пригласили школьников, которые проявили себя в спортивной, творческой и общественной жизни, стали призёрами школьных олимпиад, лауреатами всероссийских конкурсов. Глава города подчеркнула, что день получения паспорта — особенное событие, первый серьёзный шаг во взрослую жизнь. Получение паспорта в торжественной обстановке, видимо, должно укрепить значимость понятия гражданин России в сознании 14-летних подростков.