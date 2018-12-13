Владимирская область получит дополнительные средства на реализацию национальных проектов. Сегодня бюджетный комитет Законодательного Собрания одобрил внесение 113 поправок в бюджет 2019 года. Изменения касаются увеличения расходов на медицину, образование, строительство дорог и многих других статей социальной сферы. За счет федерального финансирования на эти цели в следующем году потратят на 3 миллиарда 360 миллионов рублей больше, чем планировали. Куда конкретно пойдут эти деньги - расскажет Оксана Любимова.

Владимирская область получит дополнительные средства на реализацию национальных проектов. Сегодня бюджетный комитет Законодательного Собрания одобрил внесение 113 поправок в бюджет 2019 года. Изменения касаются увеличения расходов на медицину, образование, строительство дорог и многих других статей социальной сферы. За счет федерального финансирования на эти цели в следующем году потратят на 3 миллиарда 360 миллионов рублей больше, чем планировали. Куда конкретно пойдут эти деньги - расскажет Оксана Любимова.Большинство принятых сегодня бюджетным комитетом ЗакСобрания поправок в бюджет следующего года касаются социальной сферы. Москва дополнительно направила в областную казну больше 3 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на образование, медицину, культуру. Кроме того, 33-й регион увеличит расходы на строительство дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и дотации муниципалитетам. В 2019 году школы 33-го региона получат 80 миллионов рублей на установку турникетов. И это наконец-то позволит решить проблему безопасности детей в образовательных учреждениях.Вячеслав Кузин, директор Областного Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики: "В первую очередь эти средства будут направлены 21 муниципальному образованию. Исходя из 237 рублей на одну школу. Всего 338 школ. Это мероприятия антитеррористической направленности. Также мы предусматриваем 58 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов в детских школах искусств в городах Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров и Муром".Самое большое увеличение касается здравоохранения. На медицину 33-й регион дополнительно получит больше миллиарда рублей. Это позволит построить новые ФАПы на селе, закупить больше передвижных медицинских комплексов и переоснастить медицинские учреждения. В первую очередь областной онкодиспансер и сосудистый центр на базе Областной клинической больницы. Расходы дорожного фонда области в 2019-м по сравнению с проектом 1-го чтения увеличатся на 700 миллионов рублей и в итоге составят больше 6 миллиардов. Эти деньги пойдут на ремонт муниципальных дорог.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобрания области: "В том числе в рамках городской агломерации. На достройку дорожных объектов. И муниципалитетам выделены средства на дороги дополнительно".Часть федеральных денег направят на покупку квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. Благодаря дополнительному финансированию в следующем году должно закончиться строительство нового корпуса психоневрологического интерната в селе Арбузово.Вячеслав Кузин, директор Областного Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики: "С вводом этого объекта, по сути дела, очередность, которая имеется на сегодняшний момент в этом виде социальной помощи, она будет полностью обеспечена".Некоторые поправки - это предложения общественности, которые прозвучали на публичных слушаниях по бюджету. Например, увеличение средств на ремонт учреждений культуры в районах области.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобрания области: "На учреждения культуры увеличены расходы. Ремонт учреждений культуры теперь можно будет проводить в большем количестве городов. Об этом говорили участники публичных слушаний, и сейчас это нашло отражение в этих поправках".А еще, благодаря внесенным поправкам, областные парламентарии смогут эффективней работать с жителями. В следующем году решать проблемы избирателей каждому депутату будет помощник с зарплатой 18 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на два миллиона вырастут расходы ЗакСобрания публикации в прессе.Иван Алтухов, депутат ЗакСобрания области: "Откуда мы берем деньги? Из социалки? Да не дай бог. Эти деньги были заложены на освещение деятельности администрации области. Там товарищи согласились чуть-чуть поделиться с нами. То есть мы от них возьмем, а Законодательному собранию добавим".Все эти поправки еще раз обсудят на следующем заседании Законодательного Собрания, которому предстоит утверждение бюджета на 2019 год во втором чтении.