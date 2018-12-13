На съемках программы Пусть говорят Бари Алибасов устроил настоящее шоу. Корреспондент Дни.ру оказался свидетелем произошедшего.

На съемках программы "Пусть говорят" устроил настоящее шоу. Корреспондент "Дни.ру" оказался свидетелем произошедшего."Желтый" журналист Денис Сорокин не проходит мимо скандалов и везде пытается вставить свои пять копеек. Телешоу, посвященные Анастасии Волочковой, Маше Распутиной, Людмиле Поргиной – добротная нива, чтобы разгуляться одиозному репортеру. Ему до всего и всех есть дело.На сей раз он стал участником передачи "Пусть говорят", посвященной недавнему неожиданному браку продюсера и актрисы Лидии Федосевой-Шукшиной. Перед эфиром основатель группы "На-На" на салфетке написал, что готов отписать юному красацу Денису Сорокину комнату в своей роскошной квартире на Арбате. Ролик с этим моментом произвел эффект разорвавшейся бомбы. За несколько часов его просмотрели почти тридцать тысяч человек.Но после съемок случилось ЧП. "Произошла удивительная история, но мое завещание утеряно, – со слезами на глаз сообщил уже положивший глаз на чужое добро Денис Сорокин. – По окончании записи передачи я расправил завещание, которое Бари пытался съесть, высушил от его слюней и положил в сумку. Видимо, в дороге его кто-то вытащил. Конечно, я переживаю, потому что у меня теперь нет прямого доказательства. Но радует, что на съемках программы Бари пообещал отдать мне и ту часть наследства, которое ему может достаться в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Это утерять нельзя: камеры его слова зафиксировали".Денис, очевидно, намерен отстаивать свое право на часть шикарного имущества продюсера , ведь слово – не воробей, как известно.