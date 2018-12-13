Газета Спорт-Экспресс и Российский футбольный союз подвели итоги конкурса по определению лучшего футболиста года. Победу одержал нападающий сборной России и Зенита Артем Дзюба.

Газета "Спорт-Экспресс" и Российский футбольный союз подвели итоги конкурса по определению лучшего футболиста года. Победу одержал нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба.В конкурсе принимали участие 16 тренеров, 16 футбольных менеджеров, 16 журналистов "Спорт-Экспресс" и читатели газеты. Нужно было назвать пятерку игроков. За первое место футболист получал 5 баллов, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2, за пятое – 1. Победил в опросе нападающий "Зенита" Артем Дзюба, набравший 279 баллов. На втором и третьем местах игроки ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев – 168, и Марио Фернандес – 139. На четвертоом месте спартаковец Роман Зобнин – 104, пятое место у игрока "Валенсии" Дениса Черышева.Конкурс проводился в третий раз. В 2016-м победителем стал Федор Смолов ("Краснодар"), в 2017-м – Квинси Промес ("Спартак").