В Европе состоялись матчи 9-го тура баскетбольного турнира Еврокубок. Два российских клуба – краснодарский Локомотив-Кубань и казанский УНИКС, добились синхронных побед и гарантировали себе выход из своих групп.

В Европе состоялись матчи 9-го тура баскетбольного турнира Еврокубок. Два российских клуба – краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС, добились синхронных побед и гарантировали себе выход из своих групп.Железнодорожники на своем паркете в Краснодаре принимали хорватскую "Цедевиту" и одержали победу со счетом 80:76. Самым результативным игроком в составе "Локо" стал Матеуш Понитка, набравший 17 очков. Кубанский клуб продолжает занимать 1-ю строчку в группе "Б", досрочно оформив путевку в следующий раунд.В столице Татарстана УНИКС также оказался негостеприимным и взял верх над испанской "Уникахой". Встреча завершилась минимальной победой казанцев со счетом 87:84. Эррик Макколлум набрал 21 балл и стал самым результативным баскетболистом хозяев. УНИКС также возглавляет группу "D" и уже шагнул в Топ-16.