В
Сети появился анонс эфира реалити-шоу 14 декабря. На кадрах – очередная драка
в Доме-2.
В
Сети появился анонс эфира реалити-шоу 14 декабря. На кадрах – очередная драка
в "Доме-2".
Грязную потасовку на телестройке устроили Милена
Безбородова и ее молодой человек Алексей Безус. Видео разместил Instagram-аккаунт dom2_reality.
В ролике видно, что девушка буквально бьется в
истерике. Парень врывается в комнату, хватает ее, затем они вцепляются друг
другу в волосы. Вскоре Милена падает на пол и начинает отбрыкиваться от
Алексея.
прокомментировали поклонники телепроекта.
Они пришли в ужас от того, как ведут себя влюбленные.
Многие посчитали, что
такое поведение – признак психических отклонений у парня и девушки. "Почему с
ними ничего не делают? Ведь они поубивают друг друга. Одна психичка, другой алкоголик.
Ведь их смотрит молодежь", "Стыдно смотреть!", "Как можно быть такой истеричкой???
Ну, а вообще, они друг друга стоят", "Больные отношения... Неадекват с двух
сторон... Вызовите им психиатра", – высказались фолловеры в ответ на очередную
драку в "Доме-2".
Подобные
потасовки на реалити-шоу не редкость. Причем таким образом выясняют отношения как возлюбленные, так и соперники. Иногда приводят к
травмам.