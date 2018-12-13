В Сети появился анонс эфира реалити-шоу 14 декабря. На кадрах – очередная драка в Доме-2.

Сети появился анонс эфира реалити-шоу 14 декабря. На кадрах – очередная дракав "Доме-2".Грязную потасовку на телестройке устроили МиленаБезбородова и ее молодой человек Алексей Безус. Видео разместил Instagram-аккаунт dom2_reality.В ролике видно, что девушка буквально бьется вистерике. Парень врывается в комнату, хватает ее, затем они вцепляются другдругу в волосы. Вскоре Милена падает на пол и начинает отбрыкиваться отАлексея.прокомментировали поклонники телепроекта.Они пришли в ужас от того, как ведут себя влюбленные.Многие посчитали, чтотакое поведение – признак психических отклонений у парня и девушки. "Почему сними ничего не делают? Ведь они поубивают друг друга. Одна психичка, другой алкоголик.Ведь их смотрит молодежь", "Стыдно смотреть!", "Как можно быть такой истеричкой???Ну, а вообще, они друг друга стоят", "Больные отношения... Неадекват с двухсторон... Вызовите им психиатра", – высказались фолловеры в ответ на очереднуюдраку в "Доме-2".Подобныепотасовки на реалити-шоу не редкость. Причем таким образом выясняют отношения как возлюбленные, так и соперники. Иногда приводят ктравмам.