Российский спортсмен Антон Шипулин прокомментировал все обвинения
в употреблении запрещенных веществ. Он считает, что попытки австрийских властей пресечь
допинг в биатлоне напоминают охоту на ведьм.
Российский спортсмен Антон Шипулин прокомментировал все обвинения
в употреблении запрещенных веществ. Он считает, что попытки австрийских властей пресечь
допинг в биатлоне напоминают "охоту на ведьм".
Спортсмен утверждает, что
никогда не использовал вещества для улучшения физической активности и всегда честно
проходил допинг-тесты перед соревнованиями. "Я никогда в
жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я
всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех
антидопинговых служб", – сообщил Антон.
Когда полицейские выдвинули Шипулину обвинения в употреблении , он сильно разозлился. "У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол,
что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно
чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в
целом", – написал он в своем Instagram. Все заявления спортсмен назвал
"полным бредом", которые вызывают только "возмущение". Биатлонист добавил, что
всегда был честен перед собой, коллегами и болельщиками.
Напомним, что 12 декабря
австрийская полиция нагрянула в расположение российской сборной в Хохфильцене и
обвинила десять человек – биатлонистов, тренера, врачей и массажистов – в
нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В Австрии употребление считается уголовным преступлением. Обвиняемым может грозить
до трех лет тюрьмы.