Российский спортсмен Антон Шипулин прокомментировал все обвинения в употреблении запрещенных веществ. Он считает, что попытки австрийских властей пресечь допинг в биатлоне напоминают охоту на ведьм.

Российский спортсмен Антон Шипулин прокомментировал все обвиненияв употреблении запрещенных веществ. Он считает, что попытки австрийских властей пресечьдопинг в биатлоне напоминают "охоту на ведьм".Спортсмен утверждает, чтоникогда не использовал вещества для улучшения физической активности и всегда честнопроходил допинг-тесты перед соревнованиями. "Я никогда вжизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Явсегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всехантидопинговых служб", – сообщил Антон.Когда полицейские выдвинули Шипулину обвинения в употреблении , он сильно разозлился. "У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол,что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютночистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта вцелом", – написал он в своем Instagram. Все заявления спортсмен назвал"полным бредом", которые вызывают только "возмущение". Биатлонист добавил, чтовсегда был честен перед собой, коллегами и болельщиками.Напомним, что 12 декабряавстрийская полиция нагрянула в расположение российской сборной в Хохфильцене иобвинила десять человек – биатлонистов, тренера, врачей и массажистов – внарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В Австрии употребление считается уголовным преступлением. Обвиняемым может грозитьдо трех лет тюрьмы.