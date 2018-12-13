В итальянском местечке Риднау стартовал очередной этап Кубка IBU, второго по силе турнира мирового биатлона. Первым номером программы стал так называемый сингл-микст, спор команд, состоящих из двух спортсменов – мужчины и женщины. Наши Сергей Корастылев и Анастасия Морозова стали первыми.

В итальянском местечке Риднау стартовал очередной этап Кубка IBU, второго по силе турнира мирового биатлона. Первым номером программы стал так называемый сингл-микст, спор команд, состоящих из двух спортсменов – мужчины и женщины. Наши Сергей Корастылев и Анастасия Морозова стали первыми.Наши спортсмены не были лучшими на стрельбище, но на лыжне сумели показать очень неплохую скорость и как результат – стали лучшими со временем 39 мин. 3,2 сек. Вторыми на финиш пришли немцы Роман Реес и опытная Лаура Дальмайер, третьими – представители Укарины Виталий Труш и Юлия Журавок.