Необходимое условие для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - возвращение Украине задержанных в Керченском проливе кораблей украинских ВМС и их экипажей. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Необходимое условие для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — возвращение Украине задержанных в Керченском проливе кораблей украинских ВМС и их экипажей. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.По словам Болтона, он "не видит в обозримом будущем" обстоятельств для того, чтобы такая встреча могла произойти. Встреча Путина и Трампа невозможна, пока Россия не вернет Украине задержанные корабли вместе с моряками.Встреча президентов России и США планировалась во время саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе, проходившего c 30 ноября по 1 декабря.Однако перед самым саммитом Трамп отменил встречу с Путиным, написав в своем аккаунте в "Твиттере": он сделал это потому, что украинские моряки все еще находятся в России.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1": он не готов "даже загадывать", когда теперь может состояться полноценная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.А помощник российского президента Юрий Ушаков в той же программе рассказал, что отмененная встреча Путина и Трампа в дни саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе была полностью подготовлена. По словам Ушакова, были согласованы время и место проведения встречи, в принципе обговорены вопросы, которые президенты могли бы обсудить прежде всего.После твитов Трампа об отмене встречи с Путиным американская сторона пыталась связаться с представителями России по телефону, чтобы "дополнить то, что заявил Трамп в "Твиттере", добавил Ушаков. Представители США, по его словам, "подтвердили, что контакты прерывать нельзя", и в отсутствие встреч лидеров надо продолжать общение "на более низких уровнях".Направлявшиеся из Одессы в Мариуполь через российские воды и без уведомления украинские военные корабли арестованы и доставлены на стоянку в Керчь. 24 моряка и сопровождавшие их сотрудники Службы безопасности Украины арестованы. Они находятся в московском СИЗО "Лефортово", а трое раненых – в больнице СИЗО "Матросская тишина".Им всем предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия или с угрозой его применения.В Киеве 24 украинских военных называют военнопленными. Однако нарушители госграницы такими считаться не могут, поскольку они обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.