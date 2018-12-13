Николай Басков оказался частью легендарной киновселенной Marvel. Артист с изумлением обнаружил, что шесть лет
назад стал героем американских комиксов.
Николай Басков оказался частью легендарной киновселенной Marvel. Артист с изумлением обнаружил, что шесть лет
назад стал героем американских комиксов.
Как оказалось, в 2012 году свет увидели три выпуска из серии "Мстители". Они назывались: "Мстители начало: Черная вдова наносит удар".
В комиксе
фигурировал некий Николай Басков, который представлен там оперным певцом. "Один
из величайших теноров в мире, ведущий образ жизни плейбоя", – говорилось в
описании.
О том, что он стал
героем знаменитой истории, Николай узнал случайно. На радостях артист
опубликовал пост в своем микроблоге, где рассказал поклонникам о находке.
"О как 🤪 неожиданно, но приятно!!!)) (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Николай в Instagram.
К слову, вместе с величайшим тенором в названных выпусках "Мстителей"
есть еще один интересный персонаж – певица и артистка Вера Брежнева. Одного взгляда
на белокурую героиню достаточно для понимания: ее прообразом стала звезда
золотого состава группы "ВИА Гра".
Примечательно, что оба
российских артиста, попав в комикс, заслужили персональную страницу в вики-энциклопедии
Marvel Cinematic Universe. Отметим, что Вера Брежнева пока не прокомментировала
этот момент в личном микроблоге.