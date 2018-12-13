Николай Басков оказался частью легендарной киновселенной Marvel. Артист с изумлением обнаружил, что шесть лет назад стал героем американских комиксов.

Николай Басков оказался частью легендарной киновселенной Marvel. Артист с изумлением обнаружил, что шесть летназад стал героем американских комиксов.Как оказалось, в 2012 году свет увидели три выпуска из серии "Мстители". Они назывались: "Мстители начало: Черная вдова наносит удар".В комиксефигурировал некий Николай Басков, который представлен там оперным певцом. "Одиниз величайших теноров в мире, ведущий образ жизни плейбоя", – говорилось вописании.О том, что он сталгероем знаменитой истории, Николай узнал случайно. На радостях артистопубликовал пост в своем микроблоге, где рассказал поклонникам о находке."О как 🤪 неожиданно, но приятно!!!)) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Николай в Instagram.К слову, вместе с величайшим тенором в названных выпусках "Мстителей"есть еще один интересный персонаж – певица и артистка Вера Брежнева. Одного взглядана белокурую героиню достаточно для понимания: ее прообразом стала звездазолотого состава группы "ВИА Гра".Примечательно, что обароссийских артиста, попав в комикс, заслужили персональную страницу в вики-энциклопедииMarvel Cinematic Universe. Отметим, что Вера Брежнева пока не прокомментировалаэтот момент в личном микроблоге.