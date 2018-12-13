Щенок морского котика был обнаружен в максимально необычном для такого животного места – в клумбе у дома в британской деревне Ситон Слуис. Его нашла неназванная местная жительница.

Щенок морского котика был обнаружен в максимально необычном для такого животного места – в клумбе у дома в британской деревне Ситон Слуис. Его нашла неназванная местная жительница, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Здание, близ которого был найден морской котик, находилось недалеко от дороги. Приехавшие забрать животное спасатели заявили, что на котике не было следов ранений, однако "найденыш" оказался сильно обезвожен.Представители экстренной службы напоили животное, после чего отвезли его обратно водоему, где его уже ждала семья.Деревня Ситон Слуис находится рядом с рекой Ситон Берн, которая впадает в залив Коллиуэлл. Ранее рядом с этим населенным пунктом уже находили морских котиков.