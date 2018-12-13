Бывшему юристу президента США Майклу Коэну, который согласился сотрудничать со следствием и фактически обвинил Трампа в даче ложных показаний, вынесли приговор.

Бывшему юристу президента США Майклу Коэну, который согласился сотрудничать со следствием и фактически обвинил Трампа в даче ложных показаний, вынесли приговор. По всем оценкам, довольно мягкий, передает телеканал "Россия 24".Коэна отправляют за решетку всего на три года, виновным его признали в финансовых нарушениях, ложных показаниях Конгрессу по "российскому делу" и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США.Коэн ранее заявил, что принимает на себя всю ответственность за эти преступления. "Недавно президент в Twitter назвал меня слабым, и это правда, но по другой причине, не по той, которую он имел в виду. Это было потому, что я раз за разом чувствовал свое обязательство покрывать его грязные дела", — заявил Коэн в одном из интервью.Коэн, начавший работать на Трампа в начале 2000-х годов, заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы. "В это трудно поверить, но сегодня один из самых значимых дней моей жизни. Ирония кроется в том, что я возвращаю себе свою личную свободу. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", — приводит его Коэна агентство Bloomberg.Две недели назад, в том числе на фоне скандала с Коэном и его показаний по так называемому "русскому делу", Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была произойти на саммите G20 в Аргентине. При этом обвинения Коэна в свой адрес президент США тогда отверг.