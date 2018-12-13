Вместо воды керосин. Жители Восточного района Владимира массово начали жаловаться на качество водопроводной воды. От неё с 11 декабря идет резкий запах. Люди боятся пить эту воду и даже умываться, а тем временем сотрудники водоканала уверяют, что она безопасна для использования. Что же случилось с водой? И когда исчезнет этот запах? Расскажем далее.

Вместо воды керосин. Жители Восточного района Владимира массово начали жаловаться на качество водопроводной воды. От неё с 11 декабря идет резкий запах. Люди боятся пить эту воду и даже умываться, а тем временем сотрудники водоканала уверяют, что она безопасна для использования. Что же случилось с водой? И когда исчезнет этот запах? Расскажем далее."Вода у нас уже пахнет больше суток, она белая по цвету, отличается от того, какая была раньше, она очень сильно пахнет, мы не купаем детей, не купаемся сами".Семья Екатерины больше суток боится пользоваться водопроводом. Из-под крана вместо прозрачной воды течет белая жидкость. Молочный осадок видно даже невооруженным глазом. Плюс от воды идет резкий запах химикатов. Готовить приходиться только на фильтрованной воде, а чтобы напоить детей чаем, воду не только кипят, но и очищают. К крану малышей даже не подпускают.Екатерина Фирсова, житель г. Владимира: "Мы умывались кипяченой водой, чистили зубы только из чайника, позвонила я в "Водоканал", в "Водоканале" сказали, что произошел выброс в реку Нерль, и что они добавили каких-то реагентов в воду, уверили меня, что все безопасно, что детей можно купать, чистить зубы и т. д. Но сегодня появилась информация, что обнаружили в воде какие-то удобрения, что детей нельзя купать, нельзя умываться и зубы нельзя чистить этой водой".Резкий запах от водопроводной воды почувствовали не только в семье Екатерины. 11 декабря на качество воды из-под крана начали массово жаловаться жители Боголюбово, Фрунзенского и Октябрьского районов Владимира. В общем, все потребители, которые получают воду из водозабора Нерли. Кто-то говорил, что из-под крана течет маслянистая жидкость, кто-то жаловался на едкий запах керосина или бензина, у кого-то в кране вода поменяла цвет. В сети появилась информация, что утечка вредных веществ случилась из фермерского хозяйства под Владимиром. Успокоить людей и объяснить причины неполадок могли бы специалисты МУП "Владимирводоканал", но они общаться с журналистами отказываются. Муниципальное предприятие, которое отвечает за качество водопроводной воды, ограничилось лишь сухим пресс-релизом.Из официального ответа МУП "Владимирводоканал": "11 декабря в реку Нерль произошёл сброс органических соединений неизвестного происхождения с резко-выраженным запахом. В настоящее время качество воды в реке Нерль соответствует нормам. Вода, подаваемая потребителям, имеет стабильное качество и соответствует стандарту доброкачественной питьевой воды!"При этом сотрудники "Водоканала" напоминают, что воду перед употреблением все же необходимо кипятить. Ну а владимирцы продолжают закупаться бутилированной водой, доверяя больше собственному обонянию. Тем временем, на место сброса органических соединений уже выехали сотрудники Роспотребнадзора. Первые данные уже есть.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "То, что мы опасались, этого не подтвердилось, опасались мы канализации. Запах, на что люди жаловались, он у нас превышает: при норме 2 он у нас 3 балла. Наши рекомендации, конечно, по возможности использовать бутилированную воду в приготовлении пищи в течение ближайших суток".Для того чтобы получить более точные данные, сотрудникам Роспотребнадзора понадобится еще несколько дней. Откуда был источник выброса и что именно сбросили в Нерль, специалистам только предстоит выяснить.