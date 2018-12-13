Московский ЦСКА на победной ноте завершил выступление в Лиге чемпионов. В заключительном поединке группового этапа столичные армейцы одержали разгромную победу над мадридским Реалом. В столице Испании футболисты ЦСКА выиграли со счетом 3:0.

Московский ЦСКА на победной ноте завершил выступление в Лиге чемпионов. В заключительном поединке группового этапа столичные армейцы одержали разгромную победу над мадридским "Реалом". В столице Испании футболисты ЦСКА выиграли со счетом 3:0.Подопечные Виктора Гончаренко еще в первом тайме повели в счете – незадолго до перерыва армейцы в течение шести минут дважды поразили ворота "Королевского клуба". Сначала голом на "Сантьяго Бернабеу" отметился российский нападающий Федор Чалов, а затем удвоил преимущество москвичей Георгий Щенников.Во второй половине встречи главный тренер "Реала" Сантьяго Солари провел ряд замен, однако изменить происходящую на поле картину он не смог. Более того, на 73-й минуте шведский хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон с передачи Николы Влашича забил третий гол в ворота мадридцев и оформил исторический разгром "Реала" на его поле.Финальный свисток. #ЦСКА — первая команда, обыгравшая Реал на Сантьяго Бернабеу в матче еврокубков с разницей более чем в два мяча, но из группы мы все не вышли. Шедеврально #РеалЦСКА pic.twitter.com/l7IOZSxvpv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 декабря 2018 г.Для ЦСКА победа над "Реалом" стала второй в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Москве армейцы также всухую обыграли "галактикос" со счетом 1:0. Примечательно, что в обоих встречах мадридцы не смогли забить ни одного гола в ворота "красно-синих".Впрочем, несмотря на победу армейцы не смогли пробиться в Лигу Европы. По итогам группового этапа они набрали 7 очков и заняли 4-ю строчку в группе "G". Столько же очков у чешской "Виктории", которая в параллельном поединке обыграла итальянскую "Рому" (2:1) и за счет преимущества над ЦСКА в личных встречах вырвала единственную путевку в Лигу Европы."Реал" и "Рома" же досрочно обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов.