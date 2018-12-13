Действия БигАвтоТранса прокуратура признала неправильными. Напомним, 9 октября кондукторы и водители перевозящей компании провели акцию протеста - в связи с тем, что на руки им выдали голые оклады без премиальных. За организованную забастовку руководство объявило им выговоры.

Действия "БигАвтоТранса" прокуратура признала неправильными. Напомним, 9 октября кондукторы и водители перевозящей компании провели акцию протеста - в связи с тем, что на руки им выдали голые оклады без премиальных. За организованную забастовку руководство объявило им выговоры. 42 работника ООО БигАвтоТранса (кондукторы и водители) были привлечены к дисциплинарному взысканию за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Этим фактом заинтересовалась прокуратура. Она установила, что процедура наложения дисциплинарного взыскания не соблюдалась. Требования трудового законодательства были нарушены. По итогам прокурорской проверки - специалист кадровой службы и бухгалтер "БигАвтоТранса" привлечены к дисциплинарной ответственности. Приказы об объявлении выговоров 42 работникам отменены. Добавим, что c ноября "БигАвтоТранс" ушёл с рынка пассажирских перевозок во Владимире.