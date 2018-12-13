Я помню все твои трещинки, – пела Земфира. Теперь эта песня снова актуальна – народ обсуждает и запоминает все трещинки первой красавицы России и Украины Виталины Цымбалюк-Романовской. Ее показали в программе Прямой эфир буквально в чем мать родила.

"Я помню все твои трещинки", – пела Земфира. Теперь эта песня снова актуальна – народ обсуждает и запоминает все "трещинки" первой красавицы России и Украины . Ее показали в программе "Прямой эфир" буквально в чем мать родила.Киевская пианистка давно не дает покоя мужчинам – на нее всегда западает и стар, и млад. Даже бывший муж Армен Джигарханян был без ума от форм украинской чаровницы: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной сексуальной страсти престарелый актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью и обзывал воровкой.К счастью, нашлись те, кто по достоинству оценил все прелести Виталины. Среди них и Андрей Малахов. Он выкупил и показал в эфире на все страну очень эротические фотографии бывшей жены Армена Джигарханяна. Призывные позы, соблазнительные формы, кокетливая улыбка. Глядя на нее, хочется цитировать слова такой же голой булгаковской Маргариты: "Невидима и свобода!"На ее голые фотографии хочется любоваться бесконечно. Правда, у показавшего эти почти порнографичские снимки Малахова теперь могут быть проблемы. Дело в том, что они прошли в эфир в программе вечернего прайм-тайма, когда у голубого экрана собирается вся страна. И возрастного ценза "18+" у передачи не было. Поэтому эти откровенные кадры могли видеть дети. Так что если у них случиться истерика от вида совершенно голой тети на экране, отвечать рублем придется Малахову – ему грозит крупный штраф от Роскомнадзора.Хотя, с другой стороны, роскошное тело – пример того, как должен выглядеть человек в 40 лет. Это эталон и пример для подражания, восторга и обожания. Ну и для зависти.