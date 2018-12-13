В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру общения
граждан с налоговыми органами. Пенсионерам не надо будет собирать справки, писать заявления и
доказывать наличие недвижимого имущества, налоговые органы сами оформят необходимые льготы
и вычеты.
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру общения
граждан с налоговыми органами. Пенсионерам не надо будет собирать справки, писать заявления и
доказывать наличие недвижимого имущества, налоговые органы сами оформят необходимые льготы
и вычеты.
Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, разработан
в думском комитете по бюджету и налогам. Как разъяснил его председатель Андрей Макаров, предлагается упростить процедуру
подтверждения пенсионерами и лицами предпенсионного возраста права на льготы по
имущественным налогам. Подразделениям ФНС предлагается самим исчислить сумму
соответствующего налога с учетом льготы, даже если пенсионер не обратился к ним
с заявлением.
Вместе с этим поправки продлевают с 1 ноября до 31 декабря
предельный срок для представления в налоговый орган уведомления о выбранном
земельном участке и других объектах налогообложения для получения права на соответствующие
льготы.
Также законопроектом предлагается изменить и порядок расчета
налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей. По словам
Андрея Макарова, эти нововведения приведут к более справедливому расчету
авансовых платежей исходя из реальных доходов налогоплательщика и исключат
необходимость резервирования денежных средств для уплаты таких авансовых
платежей.
Кроме того, предлагается снизить административную нагрузку
на организации, состоящие на учете в нескольких налоговых органах в одном
регионе. Они смогут представлять единую налоговую декларацию в один налоговый
орган по своему выбору.
"Предлагаемые законопроектом меры являются важной частью настройки
налоговой системы. Они позволят перейти на новый уровень налогового
администрирования", – отметил Андрей Макаров.
Напомним, что после внесения изменений в пенсионное
законодательство, Госдума также приняла предложенный президентом Владимиром
Путиным законопроект о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного
возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60. В соответствии с документом,
предпенсионеры получат льготы при уплате земельного налога, а также налога на
имущество физических лиц.