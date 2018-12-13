В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру общения граждан с налоговыми органами. Пенсионерам не надо будет собирать справки, писать заявления и доказывать наличие недвижимого имущества, налоговые органы сами оформят необходимые льготы и вычеты.

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру общенияграждан с налоговыми органами. Пенсионерам не надо будет собирать справки, писать заявления идоказывать наличие недвижимого имущества, налоговые органы сами оформят необходимые льготыи вычеты.Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, разработанв думском комитете по бюджету и налогам. Как разъяснил его председатель Андрей Макаров, предлагается упростить процедуруподтверждения пенсионерами и лицами предпенсионного возраста права на льготы поимущественным налогам. Подразделениям ФНС предлагается самим исчислить суммусоответствующего налога с учетом льготы, даже если пенсионер не обратился к нимс заявлением.Вместе с этим поправки продлевают с 1 ноября до 31 декабряпредельный срок для представления в налоговый орган уведомления о выбранномземельном участке и других объектах налогообложения для получения права на соответствующиельготы.Также законопроектом предлагается изменить и порядок расчетаналога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей. По словамАндрея Макарова, эти нововведения приведут к более справедливому расчетуавансовых платежей исходя из реальных доходов налогоплательщика и исключатнеобходимость резервирования денежных средств для уплаты таких авансовыхплатежей.Кроме того, предлагается снизить административную нагрузкуна организации, состоящие на учете в нескольких налоговых органах в одномрегионе. Они смогут представлять единую налоговую декларацию в один налоговыйорган по своему выбору."Предлагаемые законопроектом меры являются важной частью настройкиналоговой системы. Они позволят перейти на новый уровень налоговогоадминистрирования", – отметил Андрей Макаров.Напомним, что после внесения изменений в пенсионноезаконодательство, Госдума также приняла предложенный президентом ВладимиромПутиным законопроект о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионноговозраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60. В соответствии с документом,предпенсионеры получат льготы при уплате земельного налога, а также налога наимущество физических лиц.