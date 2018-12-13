Больше
трети регионов учли предложения партийного проекта Единой России
Крепкая семья по выделению участков земли с коммуникациями многодетным
семьям. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта
Ольги Окуневой, в 20 субъектах Федерации уже приняты соответствующие
дорожные карты, в 13 продолжается их разработка.
Больше
трети регионов учли предложения партийного проекта "Единой России"
"Крепкая семья" по выделению участков земли с коммуникациями многодетным
семьям. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта
Ольги Окуневой, в 20 субъектах Федерации уже приняты соответствующие
дорожные карты, в 13 продолжается их разработка.
Парламентарий отметила, что Минстрой России представил и другие меры поддержки многодетных семей: соцвыплата
на приобретение жилья, для погашения основной суммы кредита на
приобретение квартиры или индивидуального жилого дома, на уплату паевого
взноса для приобретения жилья в жилищно-строительном кооперативе.
По
словам Окуневой, альтернативные меры поддержки многодетных семей должны
быть доступны для регионов. Наиболее успешные меры взамен
предоставления земельного участка обсуждаются Минтруда России в рамках
Десятилетия детства. "Важно предусмотреть, чтобы по итогам мониторинга
регионы с низкой бюджетной обеспеченностью смогли применить именно
доступные для бюджетов регионов практики", – сказала законодатель.
Она
посетовала, что у регионов не всегда есть средства на подведение
инженерных коммуникаций. В пример Окунева привела Ростовскую область.
Там более 1,5 тысячи семей уже пять лет не могут добиться от местных
властей подведения инфраструктуры к выделенным участкам.
Единороссы
взяли на контроль решение проблемы многодетных семей, но их
нельзя решать в ручном режиме в масштабах всей страны, отметила
парламентарий. Депутат выразила пожелание, чтобы Минстрой активнее
помогал регионам в этих вопросах.
Окунева
также напомнила, что предложение "Единой России" по выделению земельных
участков многодетным семьям было сформировано с учетом пожеланий с
мест. "Мы направили его в рабочую группу Минтруда России при подготовке
проекта плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках
Десятилетия детства", – сказала законодатель.
Партийный
проект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и
семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание
поддержке молодых семей и семей с детьми. Партийцы контролируют и сокращение масштабов сиротства в стране.