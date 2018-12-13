Больше трети регионов учли предложения партийного проекта Единой России Крепкая семья по выделению участков земли с коммуникациями многодетным семьям. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта Ольги Окуневой, в 20 субъектах Федерации уже приняты соответствующие дорожные карты, в 13 продолжается их разработка.

Большетрети регионов учли предложения партийного проекта "Единой России""Крепкая семья" по выделению участков земли с коммуникациями многодетнымсемьям. По словам депутата Госдумы, координатора партпроектаОльги Окуневой, в 20 субъектах Федерации уже приняты соответствующиедорожные карты, в 13 продолжается их разработка.Парламентарий отметила, что Минстрой России представил и другие меры поддержки многодетных семей: соцвыплатана приобретение жилья, для погашения основной суммы кредита наприобретение квартиры или индивидуального жилого дома, на уплату паевоговзноса для приобретения жилья в жилищно-строительном кооперативе.Пословам Окуневой, альтернативные меры поддержки многодетных семей должныбыть доступны для регионов. Наиболее успешные меры взаменпредоставления земельного участка обсуждаются Минтруда России в рамкахДесятилетия детства. "Важно предусмотреть, чтобы по итогам мониторингарегионы с низкой бюджетной обеспеченностью смогли применить именнодоступные для бюджетов регионов практики", – сказала законодатель.Онапосетовала, что у регионов не всегда есть средства на подведениеинженерных коммуникаций. В пример Окунева привела Ростовскую область.Там более 1,5 тысячи семей уже пять лет не могут добиться от местныхвластей подведения инфраструктуры к выделенным участкам.Единороссывзяли на контроль решение проблемы многодетных семей, но ихнельзя решать в ручном режиме в масштабах всей страны, отметилапарламентарий. Депутат выразила пожелание, чтобы Минстрой активнеепомогал регионам в этих вопросах.Окуневатакже напомнила, что предложение "Единой России" по выделению земельныхучастков многодетным семьям было сформировано с учетом пожеланий смест. "Мы направили его в рабочую группу Минтруда России при подготовкепроекта плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамкахДесятилетия детства", – сказала законодатель.Партийныйпроект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи исемейных ценностей. При его реализации уделяется особое вниманиеподдержке молодых семей и семей с детьми. Партийцы контролируют и сокращение масштабов сиротства в стране.