Европейским депутатам придется перейти на дрова. Мария Захарова жестко ответила парламентариям, принявшим очередную антироссийскую резолюцию.

Европейским депутатам придется перейти на дрова. Мария Захароважестко ответила парламентариям, принявшим очередную антироссийскую резолюцию.Официальный представитель МИДа предположила, чтоевропарламентарии, принимая резолюцию против трубопровода "Северный поток– 2", рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейтина дрова."На дрова будут переходить? За дровами тоже известнокуда надо ходить и ездить", – сказала дипломат. По ее мнению, выступатьпротив энергетического сотрудничества – безумие для Европы, которая нуждается вроссийском газе, сообщает РИА Новости.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песковназвал принятый в Страсбурге документ попыткой помешать реализации сугубокоммерческого проекта. В Кремле не удивлены резолюцией Европарламента, так каканалогичную позицию не раз озвучивали президентом США и американский Госдеп.Напомним, что 12 декабря Европарламент принял резолюцию,осуждающую строительство газопровода"Северный поток – 2". В документе этот совместныйроссийско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов,он представляет угрозу для европейской безопасности.Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла о важности"Северного потока – 2" для Европы, но при этом настаивала на том, чтобыукраинский транзит газа в страны Старого Света был сохранен. Палки в колесапроекту сейчас пытаются вставлять Дания и Литва. Остальные европейские страныготовы покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженногоамериканского.