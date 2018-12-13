Европейским депутатам придется перейти на дрова. Мария Захарова
жестко ответила парламентариям, принявшим очередную антироссийскую резолюцию.
Европейским депутатам придется перейти на дрова. Мария Захарова
жестко ответила парламентариям, принявшим очередную антироссийскую резолюцию.
Официальный представитель МИДа предположила, что
европарламентарии, принимая резолюцию против трубопровода "Северный поток
– 2", рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти
на дрова.
"На дрова будут переходить? За дровами тоже известно
куда надо ходить и ездить", – сказала дипломат. По ее мнению, выступать
против энергетического сотрудничества – безумие для Европы, которая нуждается в
российском газе, сообщает РИА Новости.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
назвал принятый в Страсбурге документ попыткой помешать реализации сугубо
коммерческого проекта. В Кремле не удивлены резолюцией Европарламента, так как
аналогичную позицию не раз озвучивали президентом США и американский Госдеп.
Напомним, что 12 декабря Европарламент принял резолюцию,
осуждающую строительство газопровода
"Северный поток – 2". В документе этот совместный
российско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов,
он представляет угрозу для европейской безопасности.
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла о важности
"Северного потока – 2" для Европы, но при этом настаивала на том, чтобы
украинский транзит газа в страны Старого Света был сохранен. Палки в колеса
проекту сейчас пытаются вставлять Дания и Литва. Остальные европейские страны
готовы покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного
американского.