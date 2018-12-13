Максим Фадеев во время новогоднего выпуска YouTube-шоу НА МАКСИМАЛКАХ узнал радостную новость. Продюсер вновь станет отцом.

Максим Фадеев во время новогоднего выпуска YouTube-шоу "НАМАКСИМАЛКАХ" узнал радостную новость. Продюсер вновь станет отцом.В рамках эфира Фадееви его соведущий юморист Гарик Харламов решили погадать на будущее с помощьюкниги. Для осуществления своего замысла знаменитости выбрали любовный роман вмягкой обложке."Джосс Вуд. "Убежище страсти", – озвучил название Харламов.Он попросил блогера Диму Масленникова и музыканта Антона Беляева придуматьвопрос, на который очень хочется узнать ответ.Масленников, решил выяснить, когда он встретит вторуюполовинку. Блогер выбрал номер страницы, номер строчки и ее расположение. "Терпение,с которым она несла огромный груз…", – зачитал Гарик.Беляев интересовался, когда его группе делать большойконцерт. "Тут одно слово: "гостей", – умирая со смеху произнес Харламов.Далее настала очередь Фадеева узнать будущее. "Будет ли уменя еще ребенок", – неожиданно серьезно произнес продюсер. "Что греха таить? Такойсексуальный…", – прочитал юморист.Знаменитости единодушно решили, что эти строки явственнонасекают на скорое прибавление в семье Фадеева. Максим был очень доволенполученным предсказанием, он не скрывал эмоций.Напомним, Фадеевуже много лет счастлив в браке. С супругой Натальей продюсер познакомился всередине 90-х. Спустя три месяца после первой встречи молодые люди сыгралисвадьбу. Вскоре стало известно, что Наталья ждет ребенка. Максим всегда говорил, что мечтал о большой семье, и эта новость его оченьобрадовала. У пары появилась дочь, но из-за врачебной ошибки она умерла во времяродов. Трагедия сплотила молодых супругов. Через некоторое времяНаталья снова забеременела, и у них родился сын Савва.