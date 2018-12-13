Максим Фадеев во время новогоднего выпуска YouTube-шоу НА
МАКСИМАЛКАХ узнал радостную новость. Продюсер вновь станет отцом.
Максим Фадеев во время новогоднего выпуска YouTube-шоу "НА
МАКСИМАЛКАХ" узнал радостную новость. Продюсер вновь станет отцом.
В рамках эфира Фадеев
и его соведущий юморист Гарик Харламов решили погадать на будущее с помощью
книги. Для осуществления своего замысла знаменитости выбрали любовный роман в
мягкой обложке.
"Джосс Вуд. "Убежище страсти", – озвучил название Харламов.
Он попросил блогера Диму Масленникова и музыканта Антона Беляева придумать
вопрос, на который очень хочется узнать ответ.
Масленников, решил выяснить, когда он встретит вторую
половинку. Блогер выбрал номер страницы, номер строчки и ее расположение. "Терпение,
с которым она несла огромный груз…", – зачитал Гарик.
Беляев интересовался, когда его группе делать большой
концерт. "Тут одно слово: "гостей", – умирая со смеху произнес Харламов.
Далее настала очередь Фадеева узнать будущее. "Будет ли у
меня еще ребенок", – неожиданно серьезно произнес продюсер. "Что греха таить? Такой
сексуальный…", – прочитал юморист.
Знаменитости единодушно решили, что эти строки явственно
насекают на скорое прибавление в семье Фадеева. Максим был очень доволен
полученным предсказанием, он не скрывал эмоций.
Напомним, Фадеев
уже много лет счастлив в браке. С супругой Натальей продюсер познакомился в
середине 90-х. Спустя три месяца после первой встречи молодые люди сыграли
свадьбу. Вскоре стало известно, что Наталья ждет ребенка. Максим всегда говорил, что мечтал о большой семье, и эта новость его очень
обрадовала. У пары появилась дочь, но из-за врачебной ошибки она умерла во время
родов. Трагедия сплотила молодых супругов. Через некоторое время
Наталья снова забеременела, и у них родился сын Савва.