Три футболиста московского ЦСКА были включены в символическую сборную 6-го тура Лиги чемпионов. В матче заключительного раунда группового этапа турнира столичные армейцы разгромили Реал (3:0) на выезде в Мадриде.

Три футболиста московского ЦСКА были включены в символическую сборную 6-го тура Лиги чемпионов. В матче заключительного раунда группового этапа турнира столичные армейцы разгромили "Реал" (3:0) на выезде в Мадриде.По итогам встречи в столице Испании в команду недели Лиги чемпионов были включены вратарь Игорь Акинфеев, оставивший свои ворота в неприкосновенности, защитник Георгий Щенников и полузащитник Арнор Сигурдссон, по разу забивавшие на "Сантьяго Бернабеу".Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь Акинфеев (ЦСКА), защитники Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Гримальдо ("Бенфика"), Щенников (ЦСКА), хавбеки Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Ян Коваржик ("Виктория", Чехия), Сигурдссон (ЦСКА), Карлос Солер ("Валенсия"), а линию нападения составили Душан Тадич ("Аякс"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Гийом Оаро ("Янг Бойз").