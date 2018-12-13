Презентуют Год театра в России. Официально он объявлен в 2019 году. Однако специальные тематические театральные мероприятия и действа в стране начались уже сегодня.

Презентуют Год театра в России. Официально он объявлен в 2019 году. Однако специальные тематические театральные мероприятия и действа в стране начались уже сегодня. 13 декабря во Владимирском драмтеатре для зрителей подготовили необычное представление "Влюблённые в театр. Праздничный ноктюрн". Спектакль представляет собой синтез разнообразных театральных жанров от оперы и балетных постановок до драматического искусства и театра кукол. Наряду с владимирскими артистами в постановке участвуют солисты балета из Санкт-Петербурга, знаменитый оперный певец Владислав Пьявко, артисты театра и кино Евгения Симонова и Вениамин Смехов.