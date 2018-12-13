Глава Сбербанка скептически отнесся к бонусным программам конкурентов, раскритиковав при этом и собственную.

Глава Сбербанка скептически отнесся к бонусным программам конкурентов, раскритиковав при этом и собственную."Мы пока не планируем переходить просто на кешбэк", — цитирует слова Германа Грефа "Интерфакс" .Сбербанк — банк огромного размера, и для него возврат части денег за покупки клиентам проблема. Да и маркетинговые механизмы, которые позволяют декларировать одно, а делать другое отсутствуют, а значит такой продукт становится убыточным, признал руководитель Сбербанка в ходе прямой линии с сотрудниками. При этом он сообщил, что собственная сбербанковская программа накопления бонусных баллов за покупки "Спасибо" также убыточна. Только за 2018 год Сбербанк заплатит за нее около 25 миллиардов рублей."У нас есть целый ряд направлений, когда у нас очень большие расходы и не всегда они оправданы, прямо скажем", — с неудовольствием констатировал Греф, пообещав, что программа "Спасибо" будет совершенствоваться.Герман Греф вообще оказался большим противником разнообразных бонусов. Он считает, что банки просто вводят клиентов в заблуждения, а проще говоря — наживаются на них."Я могу взять любой ваш продукт, посчитать и рассказать вам, как вас обманывают", — заявил Греф, заверив, что его кредитное учреждение по этому пути никогда не пойдет. В Сбербанке будет все просто и понятно, пообещал его глава, "если написаны такие-то преференции, то они есть".