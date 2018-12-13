Австрийская полиция продолжает преследовать российских
биатлонистов, обвиняя их в употреблении допинга. Представители правоохранительных органов навестили и Антона
Шипулина.
Австрийская полиция продолжает преследовать российских
биатлонистов, обвиняя их в употреблении допинга. Представители правоохранительных органов навестили и Антона
Шипулина.
Спортсменам сборной России по биатлону предъявлены уголовные
обвинения в нарушении антидопинговых правил. Как сообщил известный спортивный
комментатор Дмитрий Губерниев, полиция приезжала к Антону Шипулину – спортсмен
пропустил часть предстартовой подготовки и сейчас на сборах в австрийском
Обертиллиахе.
Ранее стало известно, что австрийские правоохранительные
органы посетили расположение сборной России в Хохфильцене. Тренеру Александру
Касперовичу, а также спортсменам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Ирине
Старых, Алексею Волкову и Антону Шипулину были предъявлены обвинения в
нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017, напоминает Sports.ru.
Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что представители
полиции и прокуратуры накануне обратились к российским спортсменам со странной
просьбой – держать все в тайне до утра. Однако 44-летний комментатор призывает
журналистов максимально подробно освещать этот инцидент, чтобы помочь биатлонистам.
"Утро началось в огне. Прямые включения и много комментариев.
Если кто не понял, ситуация вокруг сборной России по биатлону тяжелая. И здесь,
несмотря на странные просьбы австрийских властей держать все в тайне, нам
поможет максимальная открытость по данному делу, общение со СМИ и ответы на все
вопросы", – написал телеведущий в Instagram.
Губерниев напоминает, что по австрийским законам употребление
допинга – уголовное преступление. Спортсменам грозит до 3 лет тюрьмы.
Российские биатлонисты уже выложили в соцсети скриншоты результатов своих
допинг-тестов, все они отрицательные.