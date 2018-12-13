Австрийская полиция продолжает преследовать российских биатлонистов, обвиняя их в употреблении допинга. Представители правоохранительных органов навестили и Антона Шипулина.

Австрийская полиция продолжает преследовать российскихбиатлонистов, обвиняя их в употреблении допинга. Представители правоохранительных органов навестили и АнтонаШипулина.Спортсменам сборной России по биатлону предъявлены уголовныеобвинения в нарушении антидопинговых правил. Как сообщил известный спортивныйкомментатор Дмитрий Губерниев, полиция приезжала к Антону Шипулину – спортсменпропустил часть предстартовой подготовки и сейчас на сборах в австрийскомОбертиллиахе.Ранее стало известно, что австрийские правоохранительныеорганы посетили расположение сборной России в Хохфильцене. Тренеру АлександруКасперовичу, а также спортсменам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, ИринеСтарых, Алексею Волкову и Антону Шипулину были предъявлены обвинения внарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017, напоминает Sports.ru.Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что представителиполиции и прокуратуры накануне обратились к российским спортсменам со страннойпросьбой – держать все в тайне до утра. Однако 44-летний комментатор призываетжурналистов максимально подробно освещать этот инцидент, чтобы помочь биатлонистам."Утро началось в огне. Прямые включения и много комментариев.Если кто не понял, ситуация вокруг сборной России по биатлону тяжелая. И здесь,несмотря на странные просьбы австрийских властей держать все в тайне, нампоможет максимальная открытость по данному делу, общение со СМИ и ответы на всевопросы", – написал телеведущий в Instagram.Губерниев напоминает, что по австрийским законам употреблениедопинга – уголовное преступление. Спортсменам грозит до 3 лет тюрьмы.Российские биатлонисты уже выложили в соцсети скриншоты результатов своихдопинг-тестов, все они отрицательные.