Футболист рано ляжет спать в новогоднюю ночь из-за режима в СИЗО Бутырка. 1 января Александр Кокорин встретит без елки и угощений.

Футболистрано ляжет спать в новогоднюю ночь из-за режима в СИЗО "Бутырка". 1 января АлександрКокорин встретит без елки и угощений.По словам спортсмена, скорее всего, отмечатьНовый год он не будет. Новогоднего стола тоже не ожидается. Кокорин добавил,что пока не знает, разрешат ли ему поздравить близких."В любом случае напишу им заранее", – цитируетфутболиста Агентство городских новостей "Москва". Также поблагодарилвсех тех, кто его поддерживает в трудную минуту и беспокоится о его дальнейшейсудьбе. Футболист поздравил их с наступающим праздником.Ранее адвокат нападающего питерского "Зенита" ТатьянаСтукалова на своей странице в Instagram прокомментировала удержание спортсмена вСИЗО. Она задалась вопросом, соразмерны ли последствия изоляции от обществасодеянному, ведь Александр имеет проблемы со здоровьем.Напомним, 5 декабря Тверской районныйсуд продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также братупоследнего Кириллу до 8 февраля 2019 года. Как писали "Дни.ру", 8 октябряспортсмены устроили дебош в Москве. Вначале ониизбили водителя Первого канала, а позже в кафе набросились на сотрудниковМинпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу.