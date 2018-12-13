МРСК Центра и Приволжья устаивает викторину

МРСК Центра и Приволжья устаивает викторинуДесятый юбилейный межрегиональный интернет-конкурс среди детей и подростков на знание правил электробезопасности проходит в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра и Приволжья». С начала октября в качестве участников зарегистрировались несколько сотен ребят и педагогов из учебных заведений страны.Номинация «Эрудиция» много лет лидирует по числу участников. Она привлекает детей нестандартными вопросами и заданиями. В этот раз конкурсантам необходимо разгадать кроссворд с загадками, видеовопросами, ребусами и составить кодовую фразу из букв отгаданных слов.Творческая номинация предлагает юным знатокам правил электробезопасности не только проявить свои знания, но и креативность. Конкурсная комиссия принимает творческие работы: стихи, ребусы, загадки, рисунки и т.д. По условиям соревнования, лучшие из них будут опубликованы в новом сборнике серии «Тетрадь электрознаний», выпускающемся энергокомпанией в соавторстве с юными участниками интернет-состязания. Издания распространяются во время мероприятий по электробезопасности в школах и детских садах, а также передаются в фонды региональных библиотек. Важно отметить, что возрастной статус участников конкурса очень широк - от дошкольников до студентов колледжей, что подтверждает актуальность проекта и заинтересованность в нем как детей, так и взрослых.Конкурс стартовал 1 октября 2018 года и продлится до 1 марта 2019 года, что позволит привлечь к участию в номинации «Эрудиция» и «Творчество» большее число детей и подростков, а также подготовить и реализовать авторские мероприятия по электробезопасности с учащимися в рамках номинации «Классный электропатруль». При этом каждый участник в возрасте от 5 до 18 лет по-прежнему может подать заявку сразу в 3 номинации, претендуя на 3 приза одновременно. Преподаватели, заинтересовавшие участием в конкурсе наибольшее число своих учеников, станут обладателями наград в номинации «Педагог». Подробная информация о конкурсе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: и в группе ВКонтакте: .Напомним, межрегиональный интернет-конкурс является частью программы профилактики электротравматизма сторонних лиц, которая ежегодно реализуется на территории присутствия энергокомпании и кроме информационной работы (тематических уроков, социальной рекламы и т.д.) включает в себя мероприятия технического характера: вынос линий электропередачи с территорий учебных заведений, ежедневный осмотр энергообъектов на предмет целостности ограждений и запирающих устройств, проверку наличия предупреждающих знаков и плакатов на электросетевых объектах. Энергетики МРСК Центра и Приволжья убеждены: комплексный подход к профилактике электротравматизма позволяет повысить результативность работы в данном направлении в разы, предотвращая трагические ситуации.