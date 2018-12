СМИ рассекретили цену и дату релиза следующего флагманского смартфона Samsung — Galaxy S10. По информации Gizmodo, самая простая модель устройства — Galaxy S10 Lite — обойдется примерно на 70–80 евро дешевле прошлогоднего Galaxy S9. Однако самая навороченная версия — Galaxy S10 Plus — будет стоить вдвое больше базовой.

СМИ рассекретили цену и дату релиза следующего флагманского смартфона Samsung — Galaxy S10. По информации Gizmodo, самая простая модель устройства — Galaxy S10 Lite — обойдется примерно на 70–80 евро дешевле прошлогоднего Galaxy S9. Однако самая навороченная версия — Galaxy S10 Plus — будет стоить вдвое больше базовой.За Galaxy S10 Lite со 128 ГБ памяти попросят €745. За вариант Galaxy S10 с таким же объемом памяти придется отдать €890, с 512 ГБ — уже €1115. Galaxy S10 Plus со 128 ГБ памяти будет продаваться за €1000, с 512 ГБ — за €1225, а версия с терабайтом памяти — за €1560. Предположительная, именно старшая Plus-модель будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, шестью камерами (четырьмя сзади и двумя спереди) и 5G-модуем, который позволит смартфону подключаться к высокоскоростным сетям 5-го поколения.Анонс новинок состоится не на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдет 25–28 февраля в Барселоне, а немного раньше, на отдельном мероприятии Samsung Unpacked. Как рассказали источники Gizmodo, презентация Galaxy S10 запланирована на 20 февраля. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппарат поступит 8 марта.”Дизайн Samsung Galaxy S10+ понравится не всем читайте такжеВсе трем моделям обещают "бесконечный" дисплей Infinity-O с отверстием в углу, наличие более точного и надежного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также функцию Powershare, которая позволит подзаряжать другие устройства беспроводным способом (как Huawei Mate 20 Pro). "Обычной" версии S10 приписывают 6,1-дюймовый экран, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, "облегченной" Lite — 5,8 дюйма.