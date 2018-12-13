История о том, как соседи в Москве собирались выселить из своего подъезда семьи с онкобольными детьми, дошла даже до Кремля. Пресс-секретарь президента посоветовал жителям ознакомиться хотя бы с минимальной информацией об онкологии. А что теперь говорят те, кто подписал петицию о выселении?

История о том, как соседи в Москве собирались выселить из своего подъезда семьи с онкобольными детьми, якобы рак — заразен, дошла даже до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал жителям ознакомиться хотя бы с минимальной информацией об онкологии. Заинтересовались травлей и в Генпрокуратуре. А что теперь говорят те, кто подписал петицию о выселении?Разговаривать с журналистами старшая по подъезду Елена Аллина больше не собирается. Считает, что представители СМИ выставляют ее сумасшедшей. Но совсем недавно именно она активно давала комментарии медиа и более того, агитировала людей присоединиться к петиции. Ее цель — запретить проживать в подъезде мамам с детьми, страдающими онкологией.Сегодня ночью одна из семей съехала. Причина — перерыв в лечении. Но те, кто остался, продолжают испытывать сильный дискомфорт."Наш фонд часто сталкивается с такими ситуациями. Но они не понимают, что маски, например, это наоборот защита этих детей", — говорит директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.Квартиру в одном из домов на улице Миклухо-Маклая снимает фонд "Подари жизнь". Всего в этом районе благотворители арендуют около десяти помещений. В них живут дети, которые уже могут не оставаться в стационаре, но ежедневно посещают центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Он находится неподалеку.Елене Аллиной соседство с больными раком детьми не понравилось. Она объявила болезнь заразной и убедила подписать свою петицию почти сорок жильцов."Я живу здесь 30 лет и знаю многих из тех, кто подписал петицию. Мне стыдно за них. Мы наоборот должны помогать. Кому они могли помешать? Это же дети. Не знаю, что это, глупость", — говорит жительница дома Зинаида Епифанцева.Конечно, здравомыслящих, в доме большинство. Некоторые после скандала отозвали свои подписи. Но остались и те, кто до сих пор уверен, что поступили правильно.Правда, теперь такие жильцы утверждают, что беспокоились о самих детях. Мол, им нужны более комфортные условия для жизни.Впрочем, ни о каких условиях для детей в петиции речи не шло. Соседи говорят: о том, что рак — инфекционное заболевание и "рассадник инфекций" в подъезде не нужен, было написано в самом начале обращения. Не заметить подобных формулировок было просто невозможно.Теперь ситуацией со сбором подписей заинтересовались в Генпрокуратуре. Надзорный орган может усмотреть здесь дискриминацию и нарушения прав несовершеннолетних.В благотворительной организации же считают, что на лицо — банальное невежество. Договор с фондом хозяйка квартиры расторгать не собирается.В подъезде многоэтажки на Миклухо-Маклая продолжают проживать еще две семьи, приехавшие в столицу на лечение. Как говорят благотворители, сейчас главное — оставить их в покое.А чтобы подобных ситуаций было как можно меньше, в фонде проводят просветительские мероприятия. И раздают листовки. В них подробно объясняется почему рак не заразен.