Самолет авиакомпании ИрАэро вылетел из китайского Хайкоу в Уфу с туристами на борту. Следующий авиарейс вылетает в Самару в четверг утром.

Самолет авиакомпании "ИрАэро" вылетел из китайского Хайкоу в Уфу с туристами на борту. Следующий авиарейс вылетает в Самару в четверг утром.В рейсе № 868 в Уфу летят уфимские пассажиры и некоторые туристы из Москвы, сообщает ТАСС.Саму фирму "Жемчужная река", чьи клиенты почти неделю сидят на чемоданах, Ростуризм исключил из реестра туроператоров. Против руководства компании заведено уголовное дело, их подозревают в фальсификации билетов.Накануне выяснилось, какими методами пользовались в "Жемчужной реке". По словам представителя Росавиации, туроператор продавал путевки, заранее зная, что авиаперевозчик не сможет доставлять туристов.Маршрутные квитанции, которые выписывала "Жемчужная река" с указанием обратных рейсов с острова Хайнань, не соответствует действительности. Рейсов просто не существует. Получается, клиенты компании, покупая путевки, брали билеты в один конец. Возможно, речь идет о нескольких тысячах человек