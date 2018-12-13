Президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству с Украины. Такое мнение высказал на YouTube-канале Open Ukraine представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в рамках минского формата Родион Мирошник.

Президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству с Украины. Такоемнение высказал на YouTube-канале "Open Ukraine" представительсамопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах врамках минского формата Родион Мирошник.Онотметил, что украинское руководство регулярно выезжает за границу, иэто в то время, когда в стране продолжает полыхать война. "Порошенко,видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать из Украины", -предположил политик.Поего словам, цена поражения на грядущих мартовских выборах главыгосударства слишком высока для Порошенко. "Любой, кто придёт вместонего, в первую очередь, с точки зрения коммерческих и властныхинтересов, припомнит ему все", – пояснил представитель Луганскойреспублики.Мирошник полагает, что обольщаться лидеру Незалежнойне стоит: в Европе его не примут. Единственное место, где президентУкраины может получить убежище, это США, да и то американцы попросят унего солидное денежное вознаграждение за свою милость.Ранее появились сообщение о возможном бегстве Петра Порошенко в Турцию. Председатель комитета госстроительстваНовороссии Владимир Рогов уверен, что окружение украинского лидера ждетего падения, чтобы поделить то, что он присвоил за последние"Потой информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основнуючасть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия посвоему бегству в Турцию", – цитировала политика "Свободная пресса".СМИ также сообщали о наличии Порошенко виллы в Испании. Не исключено, что украинский лидер предпочтет солнечное королевство в качестве тихой гавани.