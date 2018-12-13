Президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству с Украины. Такое
мнение высказал на YouTube-канале Open Ukraine представитель
самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в
рамках минского формата Родион Мирошник.
Президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству с Украины. Такое
мнение высказал на YouTube-канале "Open Ukraine" представитель
самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в
рамках минского формата Родион Мирошник.
Он
отметил, что украинское руководство регулярно выезжает за границу, и
это в то время, когда в стране продолжает полыхать война. "Порошенко,
видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать из Украины", -
предположил политик.
По
его словам, цена поражения на грядущих мартовских выборах главы
государства слишком высока для Порошенко. "Любой, кто придёт вместо
него, в первую очередь, с точки зрения коммерческих и властных
интересов, припомнит ему все", – пояснил представитель Луганской
республики.
Мирошник полагает, что обольщаться лидеру Незалежной
не стоит: в Европе его не примут. Единственное место, где президент
Украины может получить убежище, это США, да и то американцы попросят у
него солидное денежное вознаграждение за свою милость.
Ранее появились сообщение о возможном бегстве Петра Порошенко в Турцию. Председатель комитета госстроительства
Новороссии Владимир Рогов уверен, что окружение украинского лидера ждет
его падения, чтобы поделить то, что он присвоил за последние
"По
той информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основную
часть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия по
своему бегству в Турцию", – цитировала политика "Свободная пресса".
СМИ также сообщали о наличии Порошенко виллы в Испании. Не исключено, что украинский лидер предпочтет солнечное королевство в качестве тихой гавани.