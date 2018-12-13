Владимир Соловьев разразился гневной тирадой в адрес певицы. Журналист
заявил, что Ольга Бузова безграмотна.
Владимир Соловьев разразился гневной тирадой в адрес певицы. Журналист
заявил, что Ольга Бузова безграмотна.
Соловьев
раскритиковал ведущую "Дома-2" в прямом радиоэфире. Запись о Бузовой появилась на
его странице в Instagram.
Ведущий в жесткой форме обсудил с коллегами известную
певицу и ее шоу "Замуж за Бузову". "Интеллекта нет, не было
и никогда не будет! Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж
за Бузову! Бузова что, мужик? Смысл простой – безграмотность!", -
возмутился Соловьев.
Соведущая журналиста предположила, что исходя
из названия шоу, должна иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. На
это Соловьев ответил: "Почему, просто мужиком!"
Друга участник
эфира напомнил ему, что у поющей ведущей есть целая армия поклонников. Тогда
Соловьев привел в качестве примера дьявола, за которым тоже шли легионы.
Таким образом он сравнил Ольгу Бузову с самим Сатаной.
Ранее
появилась информация, что новогодний "Голубой огонек" поручено вести знаменитому юмористу Евгению Петросяну и
Ольге . Из-за этого в Сети разразился настоящий скандал. Многие россияне
заявили, что не хотят видеть певицу в качестве соведущей Петросяна.