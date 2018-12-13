Владимир Соловьев разразился гневной тирадой в адрес певицы. Журналист заявил, что Ольга Бузова безграмотна.

Владимир Соловьев разразился гневной тирадой в адрес певицы. Журналистзаявил, что Ольга Бузова безграмотна.Соловьевраскритиковал ведущую "Дома-2" в прямом радиоэфире. Запись о Бузовой появилась наего странице в Instagram.Ведущий в жесткой форме обсудил с коллегами известнуюпевицу и ее шоу "Замуж за Бузову". "Интеллекта нет, не былои никогда не будет! Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замужза Бузову! Бузова что, мужик? Смысл простой – безграмотность!", -возмутился Соловьев.Соведущая журналиста предположила, что исходяиз названия шоу, должна иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Наэто Соловьев ответил: "Почему, просто мужиком!"Друга участникэфира напомнил ему, что у поющей ведущей есть целая армия поклонников. ТогдаСоловьев привел в качестве примера дьявола, за которым тоже шли легионы.Таким образом он сравнил Ольгу Бузову с самим Сатаной.Ранеепоявилась информация, что новогодний "Голубой огонек" поручено вести знаменитому юмористу Евгению Петросяну иОльге . Из-за этого в Сети разразился настоящий скандал. Многие россиянезаявили, что не хотят видеть певицу в качестве соведущей Петросяна.