Роспотребнадзор провел там проверку

Роспотребнадзор провел там проверкуРегиональный Роспотребнадзор проверил кафе «Ханой» на «Тандеме». Специалисты ведомства нашли сразу несколько нарушений.Так, например, в заведении не проводят санитарную обработку оборудования. На кухне грязные производственные столы. Нет горячей воды, без которой невозможна качественная уборка.Кроме того, на производственных столах нет маркировки, наносимой с целью предупреждения появления инфекционных заболеваний. В кафе не проводят производственный контроль за качеством изготавливаемой продукции, мойкой и дезинфекцией инвентаря и оборудования.Октябрьский районный суд постановил привлечь ЗАО ПКХ «Заря» к административной ответственности. Заведение закрыли на 70 суток.